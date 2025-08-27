8月の記録的大雨で大きな被害が出た八代市。自宅が被災した子どもたちもいます。そんな子どもたちに居場所を提供する取り組みが行われています。 八代市千丁町の公民館にやってきた子どもたちが通う千丁小学校は記録的大雨で床上浸水し、始業式が延期となりました。夏休みが1週間長くなったことで保護者の仕事の調整が難しい家庭や自宅の片付けに追われている家庭もあり、居場所がない子どもたちもいます。こうした中、東京のNP