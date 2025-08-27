アメリカ・トランプ政権の関税措置の影響が懸念されています。 【写真を見る】「注文減少・値下げ要求」トランプ関税で酒類の輸出に影響九州34社に熊本国税局が説明会 去年、日本の酒類の輸出先はアメリカが第1位だったこともあり、トランプ政権による関税引き上げ措置の影響が心配されています。 ＜酒類の輸出先と輸出額＞※2024年（1）アメリカ264.7億円（2）中国244.7億円（3）韓国169.4億円 熊本国税局が今日27日