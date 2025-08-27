俳優の可知靖之（かち・やすゆき）さんが7月10日に老衰で亡くなっていたと27日、劇団俳優座が発表した。91歳だった。葬儀・告別式はすでに親族で行った。可知さんは1933年9月、東京都生まれ。俳優座養成所9期生で、60年に入団。舞台「エセルとジューリアス」「食肉市場のジャンヌ・ダルク」「コーカサスの白墨の輪」「管理人」「七人の墓友」などに出演。映画、テレビドラマなどにも多数出演していた。10月5日に5月に亡くなった児