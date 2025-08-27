リサイクルに向けた新たな装置です。屋根瓦や太陽光パネルの販売設置を手掛ける企業のナカタケ。金沢市内に完成した新しい工場に、太陽光パネルを分解、再資源化するリサイクル装置が導入されました。パネルを分解してリサイクル素材にするまでかかる時間は、1枚わずか5分ほど。現在は分解した部材のうち、一部は埋め立て処分にしているものもありますが、将来的には太陽光パネルの100パーセントリサイクルを目指すというこ