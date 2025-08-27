タレント上沼恵美子（70）が27日、大阪市の「COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール」で「新曲リリース感謝祭2025」を開催した。約5年半ぶりとなる待望のニューシングル「人生泣き笑い」（6月18日発売）を記念したイベント。満員の約700人の観客の前で、オープニングには「人生これから」を熱唱すると、軽妙なトークで会場を沸かせた。「6月に新曲を出させていただきました。テイチクさんから『どうですか』と勧められて『人生泣き笑い』