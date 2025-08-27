今月着任した県警の田中靖之本部長がテレビ金沢を訪れ、詐欺被害の防止に向け抱負を語りました。田中本部長は中央大法学部を卒業後、警察庁に入庁し、これまで特殊詐欺対策室長や京都府警の刑事部長を歴任してきました。石川県内で増加する特殊詐欺被害に触れ「警察官をかたるなど、巧みな手口が増え被害者の年齢層も下がっている」とし、重点的に対策を強化したいなどと語りました。また、地震や豪雨で被害を受けた能登の被災地に