【『葬送のフリーレン』第1期振り返り特別上映 ～旅の記憶～】 9月27日より順次上映予定 アニメ「葬送のフリーレン」の放送2周年を記念して、全国9劇場にて「第1期振り返り特別上映 ～旅の記憶～」が9月27日より順次開催される。 今回の特別上映では、第1期全28話を「旅立ち編」、「断頭台のアウラ編」、「絆編」、「一級魔法使い試験編その1」、「一級