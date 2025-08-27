鹿児島県警は27日、県内の女性から現金120万円を盗んだ疑いで逮捕状が出され、フィリピンに逃亡していた49歳の男を逮捕しました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、フィリピン当局に拘束されていた重松英史容疑者(49)です。 県警によりますと、重松容疑者は2019年8月、男女5人と共謀し、警察官になりすまして姶良市の当時80代の女性に「キャッシュカードを確認させてほしい」と、うその電話をかけた後、キャッシュカー