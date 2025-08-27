SixTONESの松村北斗（30）が27日、都内で主演映画「秒速5センチメートル」（監督奥山由之、10月10日公開）の完成報告会に出席した。今作は2007年公開の新海誠監督の同名アニメ映画が原作。今作が大人になってもかつての思い出を大切にして生きている人の物語であることにちなみ、岩井俊二監督との思い出を自身の「これまでもこれからも忘れたくない思い出」に挙げた。松村は岩井監督の映画「リップヴァンウィンクルの花嫁」を