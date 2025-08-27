盗撮や飲酒運転をしたとして、福岡県内の公立学校に勤務していた教諭3人が懲戒免職処分などを受けました。27日付で懲戒免職となったのは、福岡県立春日高校に勤務していた30代の男性教諭です。県教育委員会によりますと、男性教諭はことし6月、校内で複数の女子生徒の着替えをスマートフォンで盗撮しました。男性教諭はその後、性的撮影処罰法違反などの疑いで逮捕され、罰金50万円の略式命令を受けました。教育委員会の聞き