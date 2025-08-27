ミニストップは8月29日から、通常サイズの2倍量が入った得盛サイズの「X(エックス)フライドポテト」と「クランキーチキン(うま塩味･辛旨味)」を1,784店で発売する。〈通常サイズの2倍量“得盛サイズ”〉得盛サイズの商品詳細は以下の通り。◆「得盛Xフライドポテト」本体価格:税込604.80円エネルギー:652kcal通常サイズを2個購入した場合の合計金額(税込643.68円)と比べて38.88円お得に購入できる。なお、追加のトマトケチャップは