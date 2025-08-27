（台北中央社）韓国・釜山で来月開かれる「第30回釜山国際映画祭」のコンペティション部門に、俳優のスー・チー（舒淇）が脚本・監督を務めた「女孩」（Girl）とシーチン・ツォウ（鄒時〓）監督の「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）の2本の台湾関連作品が出品される。出品作のリストが26日発表された。「女孩」は1988年、北部・基隆市の基隆港を背景に、少女と女性が交錯する運命で互いに鏡のように相手の傷を照らし出すも