新型コロナの大分県内の最新の感染状況が発表され、1医療機関あたりの感染者数は注意報レベルの10人を上回りました。 新型コロナ感染状況 「ニンバス」という新たな変異株がこの夏の流行の中心となっています。 県によりますと、8月24日までの1週間に報告された新型コロナの感染者数は1医療機関あたり12.62人でした。 8週連続で前の週よりも増加し、注意報レベルの10人を上回りました。 保健所別で見ると、最