◇パ・リーグロッテ―オリックス（2025年8月27日ほっともっと神戸）ロッテのドラフト1位ルーキー西川が27度目のマルチ安打をマークした。初回無死一塁から右前打を放つと、続く2回にも1死一塁から右前打を放った。オリックスの先発・寺西はドラフト2位入団の同学年。前回11日の対戦でも2二塁打を放つなど相性がよく、これで5打数4安打とした。西川は今季77試合目の出場、これで82安打とし、打率は試合前の・287から・2