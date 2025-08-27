2024年の豪雨で被災した大分県日田市の三郎丸橋について、本格的な復旧工事が始まるのを前に27日安全祈願祭が行われました。 日田市の花月川にかかる国道386号の三郎丸橋は、2024年6月末からの豪雨で被災し、全面通行止めとなっています。2025年2月には橋の上流に仮設の歩道橋が設置されました。 9月から本格的な復旧工事が始まるのを前に、27日は関係者など、およそ40人が参加して、工事の安全を祈願しました。 ◆日田土木事務