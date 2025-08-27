秋田朝日放送 三菱商事は秋田と千葉県沖で計画している洋上風力発電所の建設について撤退すると発表しました。記者会見した中西社長は「建設費用が２倍以上の水準に膨らんだ」と理由と説明しました。 三菱商事などの企業連合は国が公募した能代・三種・男鹿沖と由利本荘沖を含む３つの海域の洋上風力発電事業を２０２１年に落札しました。しかし、資材価格の高騰などから２月に５００億円を越える減損損失を計上し、事業の