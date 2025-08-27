漫画「僕と君（ギャル）が夫婦になるまで」の原作者で漫画家しのさんが今年6月に死去したと、月刊誌「月刊コミック電撃大王」の公式SNSが27日、発表した。「しの先生逝去のお知らせ」と題し、「本誌で「僕と君が夫婦になるまで」を連載中のしの先生が去る2025年6月に永眠されました」と公表した。死因などは公表していない。同誌で連載中だった同作は、主人公の少年・神長倉颯空が猛勉強の末に高校へ入学するものの、両親