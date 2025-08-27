ドル指数上昇、前日の低下を消す＝ロンドン為替 本日はドル指数が上昇している。東京午前の９８．２３８を安値に、ロンドン序盤には９８．６９４に高値を伸ばしている。昨日は９８．５６３から９８．０８５のレンジで低下したが、本日はその動きを解消している。現在の水準は１０日線９８．２３７を上回っている。８月に入ってからの高値は２２日の９８．８３４だった。 ドルインデックス＝98.61(+0.39+0.39%)