◇パ・リーグロッテ―オリックス（2025年8月27日ほっともっとフィールド神戸）ロッテが初回に前夜サヨナラ負けした嫌なムードを払しょくする猛攻を見せた。先頭の藤原が中前打、続く西川が右前打で出塁。3番・高部が送りバンドができずに右飛、4番・山口が中飛に倒れて2死となったものの、寺地が四球でつないで満塁とし、安田が右前2点適時打。オリックスの先発・寺西の内角低め、150キロの直球を叩いた安田は「先制のチ