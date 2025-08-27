タレントで歌手の上沼恵美子が２７日、大阪・ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホールで行われた「新曲リリース感謝祭２０２５」に出演した。約５年半ぶりとなる待望のニューシングル「人生泣き笑い」を６月１８日にリリースしたことを記念したイベント。会場は平日昼ながら約７００人の観客で埋め尽くされた。オープニングで楽曲「人生これから」を歌唱後、軽妙なトークで会場を沸かせた上沼は「６月に新曲