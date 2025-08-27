国務院報道弁公室は8月27日午前、記者会見を開き、中国のサービス貿易の発展と2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）の準備状況について説明しました。2025年サービス貿易交易会は9月10日から14日まで北京で開催されます。各種準備作業は現時点でほぼ完了しています。 今回のサービス貿易交易会は、良質なサービスの供給をより一層際立たせ、良質なサービスブランドを展示し、100余りの企業が190余りの新製品や新成果を初公