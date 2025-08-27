今週から大分県内多くの小中学校で2学期がスタートしましたが、夏休み明けに増える傾向にあるのが不登校です。 こうした中、臼杵市では子供たちの負担を減らそうと新たな取り組みが始まっています。 臼杵市の小学校 臼杵市内全ての、合わせて18の小中学校で2025年度から始まったのは「リラックス・スタート」という取り組みです。 2学期のスタートとなる今週は授業を午前中で終了。中学校で