INORANが9月24日にリリースするニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』より、リード曲「Determine」が先行配信。さらに、同曲のMVが公開された。 （関連：Tourbillon再始動RYUICHI、INORAN、SUGIZO、J、真矢……LUNA SEAメンバーによる個々のバンド活動） MVは、今作が初タッグとなる若手映像クリエイター Megumi Iritaniを監督に迎え、最新のモーショングラフィックスを駆使し