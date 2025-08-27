「みなとアクルス」の一角に「名古屋アリーナ」が建設されます。 【写真を見る】｢みなとアクルス｣に｢名古屋アリーナ（仮称）｣を建設 約1万人収容・2028年初頭の開業予定 名古屋・港区 「名古屋アリーナ」は三井不動産、豊田通商、KDDIの3社が名古屋市港区の「みなとアクルス」の一角に建設します。 地上4階建て・延べ床面積約2万7500平方メートルで約1万人を収容できます。 プロバスケットボー