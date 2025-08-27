¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤ØÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Î3Ç¯¡¦»³²¼æÆÂçÁª¼ê¤¬8·î27Æü¡¢Êì¹»¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¹â¹»¤«¤é¤Ï4¿ÍÌÜ¤ÎJ¥êー¥¬ー¤Ç¤¹¡£»³²¼æÆÂçÁª¼ê¡§¡ÖÌ¾¸Å²°¹â¹»¤«¤é¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Î¥Ã¥¯¤Ë²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢»³²¼æÆÂç¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¸½ºßJ2¼ó°Ì¤Ç¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¡¢½é¤ÎJ1¾º³Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»³²¼æÆÂç