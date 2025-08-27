将棋の王位戦第５局。防衛がかかった１局でしたが藤井七冠が敗北しました。徳島市で行われた将棋の「王位戦」第５局。去年５連覇を達成した藤井聡太・七冠（２３）がライバルである永瀬拓矢・九段（３２）の挑戦を受けています。序盤で３連勝した藤井七冠に永瀬九段が１勝を返して迎えた第５局では、永瀬九段が攻め込み、追い込まれた藤井七冠が午後４時前に早くも投了。タイトル戦で１年４か月ぶりの２連敗を喫しました。