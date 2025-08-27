◇プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(27日、横浜スタジアム)自身初の先発マウンドへ上がった阪神の早川太貴投手。3回まで順調な立ち上がりを見せています。早川投手は北海道・北広島市役所職員出身と、異色の経歴の持ち主。23年にドラフト落ちを経験すると、24年にウエスタン・リーグのくふうハヤテに入団。そこでの活躍が認められ、同年に育成ドラフト3位で阪神に入団しました。迎えた今季は2軍戦で好投を連発し、7月13日に念願の支配