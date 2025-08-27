発泡性のあるビールをジョッキやコップに注ぐと、白い泡が高く積もります。コーラやサイダーだと発生した泡がすぐ消えてしまいますが、ビールの場合はまるでフタをするように泡が長く残ります。なぜビールの泡は長持ちするのかを、スイス連邦工科大学チューリッヒ校の研究チームが7年かけて研究し、その論文が学術誌「Physics of Fluids」に掲載されました 。The hidden subtlety of beer foam stability: A blueprint for advance