◇プロ野球セ・リーグ広島ー巨人（27日、マツダスタジアム）マツダスタジアムに巨人のオコエ瑠偉選手が合流しています。オコエ選手は打撃の不調などもあり、7月28日に登録を抹消され、2軍で調整をしてきました。前日に東京ドームで行われた2軍戦では3回に楽天の早川隆久投手からタイムリーを放っています。NPBの公示ではこの日、1軍登録はされませんでした。