ＪＲ東海グループがホテル事業で関西初進出です。８月２７日、京都・烏丸にオープンした「コートヤード・バイ・マリオット京都四条烏丸」。ＪＲ東海グループが運営するマリオット系列のホテルで、客室には京の街が描かれているほか、朝食では京都市内で展開する老舗ベーカリー「進々堂」のパンも楽しめます。ＪＲ東海グループとして関西で初めてのホテル事業。昨年度の鉄道事業の売上げが過去最高で、新幹線の利用客をそのま