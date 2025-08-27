イチローさんが米国野球殿堂入りしたことを祝い、記念Tシャツを着て試合前練習をする宮城（左から2人目）らオリックスナイン＝27日、ほっともっと神戸オリックスは27日、OBのイチローさんがアジア人で初めて米国野球殿堂入りしたことを祝い、選手らが記念Tシャツを着て試合前練習を行った。自主トレをともにしたことがある杉本は「まさか一緒に練習できると思っていなかったので、いい経験になった」と当時を振り返った。球場