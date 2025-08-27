長島町で25日住宅1棟を全焼し焼け跡から2人の遺体が見つかった火事で、焼け跡から見つかった遺体はこの家に住む26歳の妻と0歳の二女であることがわかりました。この火事は25日、長島町蔵之元の会社員、上瑞伎さん（27）の住宅1棟が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかったものです。上さんは妻の文香さんと未就学児の子ども3人の5人暮らしで、火事のあと妻の文香さんと二女の芽華ちゃん0歳の2人と連絡がとれなくなっていまし