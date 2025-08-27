「ＤｅＮＡ−阪神」（２７日、横浜スタジアム）プロ初先発の阪神・早川太貴投手が、ＤｅＮＡ打線を三回まで無安打に抑えた。二回までは打者３人ずつのパーフェクト。三回１死から石上に四球を与えて初めて走者を背負い、１死後に蝦名にも四球。２死一、二塁としたが桑原を右飛に打ち取って、ピンチをしのいだ。早川はくふうハヤテから２０２４年度育成ドラフト３位で指名され阪神入団。今年７月に支配下登録された。阪神