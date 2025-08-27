27日、新たに熱中症で亡くなった人が発表されています。県は26日、五泉市内の畑で倒れているのが見つかり死亡が確認された80代の女性について、死因が熱中症と分かったと発表しました。 熱中症による死者は今年県内6例目です。 こまめな水分補給と適度な塩分補給を心がけ、外出をする場合も最も暑い日中を避けるなど万全の対策が必要です。