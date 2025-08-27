27日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝148円03銭前後と、午後5時時点に比べ27銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝171円57銭前後と13銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース