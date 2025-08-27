『スパイダーマン』での共演をきっかけに、交恋人同士に発展したトム・ホランドとゼンデイヤ。ゼンデイヤが珍しく、トムとの「普通のデート」について明かした。【写真】もしかして？左手薬指にダイヤのリングを纏ってGG賞授賞式に出席したゼンデイヤトムとゼンデイヤは、この度新たに、クリストファー・ノーラン監督の新作『オデュッセイア』で共演している。Sunday Mailによると、彼女は撮影のために訪れたスコットランド