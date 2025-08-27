お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、27日に自身のインスタグラムを更新し、現在13歳の長男とテニスのダブルスの試合に出場したことを明かした。【写真】中村仁美、うれしそう！中2長男と2ショット中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。今月上旬、息子とミックスダブルスに出場したことをうれしそうに報告していた中村はこの日