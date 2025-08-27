お笑いトリオ「ハナコ」のインスタグラムが、27日までに更新。メンバーの菊田竜大が、『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系／毎週火曜21時）にゲスト出演したことを明かした。【写真】メガネオフでイケメンなハナコ・菊田竜大のふん装ショット（2枚）本作は、日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジ