バドミントンの世界選手権、2回戦で韓国選手と対戦する山口茜＝27日、パリ（AP＝共同）【パリ共同】バドミントンの世界選手権第3日は27日、パリで行われ、シングルス2回戦で女子は山口茜（再春館製薬所）が韓国選手を2―0で破り、台湾選手に2―1で競り勝った19歳の宮崎友花（ACTSAIKYO）とともに3回戦に進んだ。男子は奈良岡功大（NTT東日本）と西本拳太（ジェイテクト）が勝ち上がった。女子ダブルスでは今大会限りでペア