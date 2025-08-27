フランスのシャンパーニュ地方、ランス。かつてここにはランス＝グー・サーキットがあり、1970年までグランプリや耐久レースが開催されていた。その空気を肌で感じて育ったのがドミニクだ。レースとスポーツカーに自分なりのスタイルで向き合い続けてきた彼女の”車好き”は、人生そのものと言っていい。久しぶりに彼女のガレージを訪ねた今回は、前回のマセラティ・メキシコの隣にいた、赤い小さなクーペ――フィアット 850 スポ