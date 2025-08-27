フランスのシャンパーニュ地方、ランス。かつてここにはランス＝グー・サーキットがあり、1970年までグランプリや耐久レースが開催されていた。その空気を肌で感じて育ったのがドミニクだ。レースとスポーツカーに自分なりのスタイルで向き合い続けてきた彼女の”車好き”は、人生そのものと言っていい。久しぶりに彼女のガレージを訪ねた今回は、前回のマセラティ・メキシコの隣にいた、赤い小さなクーペ――フィアット 850 スポ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 携帯9100万台の位置情報を…物議
- 2. 飛ぶように売れる暴力団のシノギ
- 3. 感染力ものすごい 本州襲来へ
- 4. 松本麗華さん 韓国に入国できず
- 5. 裸で土下座…広陵とほぼ同じ事件
- 6. 地球上最悪の侵略的植物が大繁殖
- 7. 船越英一郎 65歳で1歳児の父に
- 8. 猿之助 知人から借金して生活か
- 9. MV撮影中に突然目が…病名を報告
- 10. 開業1年 麻布台ヒルズ廃墟化の噂
- 1. 飛ぶように売れる暴力団のシノギ
- 2. 感染力ものすごい 本州襲来へ
- 3. 松本麗華さん 韓国に入国できず
- 4. 地球上最悪の侵略的植物が大繁殖
- 5. 開業1年 麻布台ヒルズ廃墟化の噂
- 6. 容疑者死亡 自分で首付近を切る?
- 7. JICAホームタウンに抗議が殺到
- 8. 睡眠中の受刑者を水筒で殴り殺害
- 9. 石丸氏 会見で記者と「バトル」
- 10. 軽装で富士山「拒否権」発動へ
- 1. 生活保護費でホスト通い 大炎上
- 2. 無法地帯 メルカリの規制に疑念
- 3. 生活保護に頼った高齢者らの後悔
- 4. 温泉で泳ぐ外国人を黙らせた一言
- 5. 外務省とJICAの大チョンボ 指摘
- 6. エアコンの自動は節電? 検証
- 7. 公開プロポーズ 地獄の思い出に
- 8. ＡＩ政策の総合調整担う「推進室」、内閣府に新設…生成ＡＩ用いた性的な偽動画・画像の調査に着手
- 9. 女子高生の命救った住職の言葉
- 10. 選挙でユニクロ…石破氏妻の素顔
- 1. 露で拷問? 遺体に隠せぬ痕多数
- 2. まるで壁…ハブーブが街襲う 米
- 3. 日米交渉が一転 新内容を発表へ
- 4. クルド人 全員悪いと思わないで
- 5. 娘の頭に刃刺さったまま来院 中
- 6. 日本人を信じてたのに 店主落胆
- 7. トランプ氏 プーチン氏に苛立ち
- 8. 交際? 34歳韓国女優の動画が波紋
- 9. ブラジルで岩登るナマズ発見
- 10. ブラジルでは違法 鳥刺しに驚き
- 1. 23歳公務員 ヤバい光景にえずき
- 2. 10月からスマホ所持で月1100円?
- 3. 持ち帰りと注文し店内飲食 脱税?
- 4. 北朝鮮に経済制裁 実は効かない
- 5. エアコン室外機カバーの利点
- 6. 日本初の高速道路IC、また変化
- 7. 「オールインクルーシブ」人気に
- 8. ワークマン「着る医療機器」感想
- 9. 立川の次は…秋の臨時列車運行へ
- 10. 通勤手当 月15万円超の場合でも?
- 1. バグ? Uberで勝手キャンセル多発
- 2. iPhoneとAndroidどっち選ぶべき?
- 3. 金魚にサメ? 希少な野生生物
- 4. 脇汗ブロック 大人気のインナー
- 5. GPT-5 医療やIQ調査で人間超え
- 6. Appleイベント開催 新製品発表か
- 7. ハワイ気分を味わえるキングサイズ！ロッテリア「キング牛カルビBBQパイン絶品チーズバーガー」
- 8. 単発の「高速電波バースト」で初の発信源特定。新技術が宇宙の謎解明に道筋
- 9. PC＆PS5ゲーマーには間違いなくベスト・ヘッドフォン。ソニー「INZONE H9 II」
- 10. キヤノン、密着2層型回折光学素子を搭載した超望遠レンズ「EF400mm F4 DO IS II USM」を発売
- 11. 高まる朝食重要に注目 築地場外市場エリアにオープンの「焼肉 番手十番」で最高級ランク宮崎牛が食べられる「朝食御前」限定提供中
- 12. ドコモ・ファイナンス、法人・個人事業主向けにDX支援で最大1000万円のローンサービス開始
- 13. 電通グループ、AIとUX設計で企業のプロダクト開発を支援する新サービス開始
- 14. 携帯電話サービス「povo2.0」にて訪日外国人向けデータ専用eSIM「Japan SIM」のオンライン提供を8月28日に開始！訪日前に準備完了可能に
- 15. 絶滅の危機にも瀕したカセットテープを古い機械で新たに生産している工場
- 16. フェイスブックの女帝：あの夜、シェリル・サンドバーグ主催の晩餐会で見えた「帝国の終わり」
- 17. 映画『シンペイ〜歌こそすべて』中村橋之助インタビュー／18歳から65歳をひとりで演じるために「必要だったもの」とは
- 18. 楽天モバイルが「Rakuten最強プラン」向けセキュリティーサービス「最強保護」を提供開始！月額990円でノートン モバイルなどが利用可能
- 19. 6輪の火星探査車が動かなくなったのは「軽い砂」が原因だった
- 20. Swatch史上最薄の新シリーズ登場
- 1. 裸で土下座…広陵とほぼ同じ事件
- 2. 広陵部員 大学の推薦取り消しか
- 3. 民族衣装をNG 高野連の対応物議
- 4. 大谷にヤジ 座席の値段に衝撃
- 5. 寂しいよ 山本昌氏が盟友に言及
- 6. レスラーのポケカが思わぬ波紋
- 7. ラミレス監督が誕生しそうな球団
- 8. 藤原恭大がU18W杯で感じた危機感
- 9. 史上初 ド軍に0.17%の超レア記録
- 10. 圧巻 元NHKアナのグラビアに悶絶
- 1. 携帯9100万台の位置情報を…物議
- 2. 船越英一郎 65歳で1歳児の父に
- 3. 猿之助 知人から借金して生活か
- 4. MV撮影中に突然目が…病名を報告
- 5. 番組降板→同局でリュウジ氏出演
- 6. 不倫YouTuber 誘ったのは向こう
- 7. 藤森 週刊誌報道に異例の抗議
- 8. せいじの番組終了へ 発言影響か
- 9. 黒沢年雄 人生は「親で決まる」
- 10. 最近調子に乗っている 蘭丸反省
- 1. おばさんLINEを防げる返信の方法
- 2. 「性交痛治らない」隠れた病気
- 3. 100均だけでできる! 賃貸収納8選
- 4. 店のTEL知らず バイトの末路は
- 5. モラハラ夫に 妻ができる対処法
- 6. 東京をくつろぐ「北海道フェア」
- 7. さすが【しまむら】コスパ最強、、！ 大人こそ持ちたい♡「高見えバッグ」
- 8. クナイプから新発売♡ピースフルモーメント香るハンドクリーム登場
- 9. 時代遅れ? 最旬ジーンズコーデ
- 10. 遅刻した友だちが逆ギレ！？なんで私が謝ってるの...！