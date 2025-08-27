小池水音さんによる『あなたの名』をご紹介します。病、生と死、妊娠…。母から娘への命のリレーと、巡りゆく記憶の物語「母と娘の話であり、同時に子を持てる、持てないという話でもあって、それをめぐる女性の苦しみを書く上でどれだけ真に迫れるかは本当に高いハードルでした。ただ、自分の経験したことがないような年代で、末期がんで死が目の前にある女性の、ある意味もっとも遠い属性の人の心情を見つめてみるのは、小説家と