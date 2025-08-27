水曜日も東京は35℃以上の猛暑日となり、10日連続の猛暑日となりました。木曜日は関東から北の地域で水曜日より気温の低い所が多くなりますが、九州から東海にかけて35℃以上の猛暑日となる所があり、厳しい残暑が続きそうです。水曜日は東京で午前中から35℃を超える猛暑日となり、過去最長の10日連続の猛暑日となりました。また、今年の猛暑日の日数は23日となり、年間の猛暑日の日数も最多記録となっています。木曜日は関東から