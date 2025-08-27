きょう午前、栃木県那須塩原市の川で3歳の女の子が流され、一時意識不明になりましたが、救助した警察官の処置で意識を取り戻しました。【写真を見る】「長女が川に流された」3歳の女の子が川に流され一時意識不明に母親が抱きかかえて岩にしがみつく栃木･那須塩原きょう午前10時前、栃木県那須塩原市の那珂川で、「3歳の娘が川に流された」と110番通報がありました。警察官が駆けつけると、川で溺れた3歳の女の子を母親が抱き