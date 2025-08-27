高低差の激しいタイトなコース英国には評価が高く、設備の整ったサーキットが数多く存在するが、ノックヒルは独特の存在感を発揮している。スコットランドで唯一のFIA公認サーキットであり、狭く複雑で、勾配の激しいコーナーの連続で知られるノックヒルは、BTCC（英国ツーリングカー選手権）の舞台にもなっている。今年は8月16〜17日にBTCC第7戦が開催された。スコットランドのノックヒル・サーキットは起伏に富んだ地形が特徴的