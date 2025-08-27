ホームレスが集う公園が浄化され、ちょっとした隙間に電動キックボードのポートができる東京の都市開発は正しい方向に進んでいるといえるのか。『ワイルドサイド漂流記歌舞伎町・西成・インド・その他の街』（文藝春秋）を刊行したルポライターの國友公司氏と『ニセコ化するニッポン』（KADOKAWA）などの著書がある都市ジャーナリストの谷頭和希氏に、それぞれの視点から語ってもらった――。（前編／全2回）写真＝iStock.com／I