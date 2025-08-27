ドラマ『ビッグマウス』『キング・ザ・ランド』、そして『暴君のシェフ』。【写真】少女時代・ユナ、意外な“ボリューム感”少女時代のユナが3作連続でヒットを飛ばし、快進撃に拍車をかけている。視聴率の上昇から話題性、さらにグローバルランキングでの「1位」まで、すべての条件が揃った。ユナが毎週末、女王として輝く舞台が整った。Netflixでも配信中の『暴君のシェフ』（tvN）で、ユナが復帰した。そのドラマ復帰は、すでに