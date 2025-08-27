大相撲の夏巡業は２６日、静岡市の草薙総合体育館このはなアリーナで行われた。静岡県出身の熱海富士、翠富士（伊勢ケ浜）は地元での巡業参加。ひときわ大きな歓声を浴び、熱海富士は「地元に帰ってきて、こうやって皆さんが温かく迎え入れてくれたことが本当にうれしい」。翠富士も「声援がすごい大きくてうれしい」と喜んだ。熱海富士は大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に指名されて三番稽古を行い、ぶつかり稽古では小結・高安（田子