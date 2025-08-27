決裁が必要な書類を無断で作成するなど不適切な事務処理をしたとして県は、農業振興部の職員を減給の懲戒処分にしました。8月27日付けで減給10分の1、3か月の懲戒処分を受けたのは高知県農業振興部の主幹職員です。県によりますと、主幹職員は昨年度、当時所属していた部署で、契約相手からの請求書8枚分の支払いを放置し、処理が間に合わないとして約10万円を自費で支払いました。支払った金額の一部が公費ですでに支払われていた