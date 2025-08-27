◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２７日・マツダスタジアム）２７日午後６時から広島・マツダスタジアムで行われる予定だった広島・巨人戦は、雷雨のため約１時間遅れの午後７時試合開始に変更された。雷雨後の午後６時頃に天候が回復。マツダスタジアムの後方には二重の虹が架かった。二重の虹は幸運のサインともされている。先発マウンドには森田駿哉投手が上がる。