予選１Ｒ目の高校の部は、雷雲接近のため競技を中断、最大８ホールを残して日没サスペンデッドとなった。男子は興国高（大阪）が１４アンダーで、代々木高（東京）に４打差をつけ暫定首位に立った。７アンダーでチームを引っ張ったのは大西翔駈（３年）。「２日目も全員アンダーでプレーし予選を首位で通過して、一気に頂点に立ちたい」。昨年は２打差で千葉黎明に惜敗。悔しさをバネに悲願の初優勝へ向け力を結集する。同女子